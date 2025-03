Puente deja 17 lesionados y un fallecido en accidentes de tránsito en La Paz

Durante el puente del 14 al 18 de marzo, la ciudad de La Paz registró un total de 45 accidentes de tránsito, dejando un saldo de 17 lesionados y 1 fallecido.

Entre los accidentes ocurridos se destacan los siguientes:

El primer accidente ocurrió el viernes 14 de marzo a las 14:51 horas, en la intersección de Margarita Maza de Juárez e Ignacio Allende.

Un choque entre un camión conducido por Luis “N” (56 años) y una motocicleta dejó lesionado gravemente a Juan “N” (32 años), conductor de la segunda unidad.

El afectado fue atendido por una unidad paramédica y trasladado a un hospital.

El sábado 15 de marzo a las 18:00 horas, un accidente en la carretera escénica Alberto Álvaro Arámburo, a la altura del hotel City Express, resultó en la muerte de Leonardo “N” (24 años), conductor de una motocicleta Italika. La causa del accidente fue el exceso de velocidad.

Otro accidente ocurrió el domingo 16 de marzo a las 02:50 horas, en la carretera Alberto Álvaro Arámburo y Norte, un desconocido perdió el control de su Toyota RAV4 y chocó contra una guarnición y una palmera. El conductor dejó el vehículo abandonado en el lugar y se retiró sin dejar información.

Por último, el martes 18 de marzo a las 01:25 horas, un automóvil de marca desconocida se salió de la carretera en el circuito Independencia y Diana Laura, dejando con lesiones leves al conductor, Gonzalo “N” (34 años) y su acompañante, José “N” (33 años). Ambos afectados se trasladaron por sus propios medios al hospital, donde fueron atendidos y dados de alta.

Las causas de los accidentes fueron invadir el carril de circulación, falta de precaución al abrir la puerta, no guardar distancia reglamentaria, no ceder paso a vehículo con preferencia, exceso de velocidad, no efectuar el alto y cambiar intempestivamente de carril. Los daños materiales resultaron en un total de 1,874,000 pesos.

