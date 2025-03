Sujeto mata de 30 puñaladas a una joven Influencer en Tokio, Japón

El 11 de marzo de 2025, la comunidad digital japonesa quedó conmocionada por el brutal asesinato de la influencer YouTuber Airi Sato, de 22 años, conocida en línea como Mogami Ai.

Mientras realizaba una transmisión en vivo titulada “Un paseo por la línea Yamanote”, Sato fue atacada en plena calle en el distrito de Shinjuku, Tokio.

El agresor, identificado como Kenichi Takano, de 42 años, rastreó la ubicación de Sato al reconocer los edificios que aparecían en su transmisión en vivo.

Armado con un cuchillo de supervivencia de aproximadamente 13 centímetros, Takano la apuñaló repetidamente en el cuello y el tórax alrededor de las 9:50 a.m.

“Japanese influencer Airi Sato was live streaming a series of train rides when she was murdered. More than 6,000 people had tuned into Sato riding the rails on March 11. Just before 10 am, local time, she screamed.… pic.twitter.com/qP8JG3oubZ

— TheGamingNation (@TheGamingNAT) March 13, 2025