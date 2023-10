Tras paso de “Lidia”, Jalisco baja a Alerta Azul según Protección Civil Nacional

Tras el paso del huracán “Lidia” a las costas de Jalisco y de las intensas condiciones climáticas que trajo para algunos de los municipios de la entidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) actualizó los niveles de alerta por región.

A través de sus redes sociales, la dependencia recordó a los usuarios que son cinco colores los que representan cada uno de los niveles de peligro ante el evento meteorológico.

Toda vez que la Alerta Azul es catalogada como el “peligro mínimo” o “peligro muy bajo”, la CNPC confirmó que Puerto Vallarta ya bajó a dicho nivel.

🔙ALEJÁNDOSE#AlertaAzul🔵 #PeligroMuyBajo

O, Sur, Centro, E y Norte de AGS; Oeste, Norte, Centro y Sur de COL; Sur de DGO; Norte, O y SE de GTO; Noreste, Centro, N, SO, SE y NO de JAL; Norte y NO de MICH; Este, Centro, Sur, Norte y O de NAY; Sur de SIN; Sur, SE y Centro de ZAC pic.twitter.com/nWVSn2fTKb

— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2023