¡Terroríficamente tiernos! Puma anuncia colección de ‘Gremlins’

Cada vez estamos más cerca de celebrar una de las festividades más cálidas del año: Navidad, fecha que muchos destinan para lucirse con atuendos y calzado que impresione a los que los rodean por su creatividad.

Ante ello, la marca de ropa deportiva Puma, anunció en su perfil oficial de Instagram que próximamente lanzará una colección de tenis en colaboración con la aclamada película ‘Gremlins’.

Específicamente serán sus modelos Puma Hoops, diseñados para basquetbol y streetwear, los encargados de portar un nuevo diseño que rendirá homenaje al filme que muchos recuerdan con cariño y claro… con un poco de terror.

Así son los tenis Puma, de Gizmo y Rayita

La colaboración navideña se compone en un par de tenis con diseños diferentes, es decir, uno destinado para cada pie.

En el caso del zapato derecho, el modelo se inspiró en el tierno y obediente Gizmo; mientras que el calzado izquierdo hace alusión a su contraparte malvada, Stripe, conocido en América Latina como Rayita.

Por su parte, el diseño de Gizmo es color amarillo y el de Rayita es verde, además, al igual que los ‘Gremlins’, los tenis tendrán un poco de tela que representa al pelaje y piel de cada uno de los personajes.

Asimismo, y por si fuera poco, los sneackers cuentan con el rostro de cada una de las criaturas malévolas en la parte del talón.

Cabe mencionar que al ser especiales para jugar basquetbol, los zapatos cuentan con una espuma especial que amortigua las caídas tras un gran salto, sin embargo, eso no significa que no puedan usarse de forma casual en el día a día.

¿Cuándo saldrán a la venta los tenis ‘Gremlins ‘ de Puma?

Tal y como en la película, la colaboración saldrá a la venta antes de Navidad, específicamente el próximo 08 de diciembre, por lo que los interesados deberán mantenerse al pendiente desde las redes oficiales de la marca.

Y es que, según la entrega de 1984, es en la temporada navideña cuando el padre de Billy, el protagonista, le regala una criatura que compró en el barrio chino de especie ‘Mogwai’.

Finalmente, si piensas adquirir un par de esta nueva colección de Puma, te recomendamos no mojarlos, no darles de comer después de la media noche y no permitir que les dé la luz del sol en ningún momento, o puede que corras el riesgo de que justo como en los ‘Gremlins’, tu calzado se multiplique y crezcan clones malvados.