18 puntos para entender el conflicto Israel-Palestina

ANTECEDENTES

1. Después de la primera guerra mundial los británicos toman el control de Palestina, habitada por árabes musulmanes, judíos y otras minorías. Años atrás el Sionismo -movimiento nacionalista judío- promueve la creación de un estado propio. Con el apoyo de Reino Unido, aumenta la migración judía. Surgen revueltas árabes.

2. 1939: Reino Unido impone restricciones a la migración judía que creció sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial. Ante la resistencia de organizaciones sionistas, la ONU interviene. En 1947 emite la resolución que dividía al territorio así: 55% para un estado Judío, el resto al estado árabe y Jerusalén bajo control internacional.

3. 1948: Los británicos renuncian a su mandato. Israel hace efectiva la resolución de la ONU y estalla la primera guerra. Israel con una fuerza superior vence a los árabes y ocupa el territorio asignado más una buena parte del que tocaba a los árabes, además de la parte occidental de Jerusalén. Habitantes palestinos son forzados a dejar sus hogares. Los israelíes aumentaron su territorio en casi un 50%. Se registraron masacres en aldeas como la de Al-Dawayima. La guerra dejó 760.000 desplazados hacia la Franja de Gaza, Cisjordania y otros países árabes. Los hechos son la semilla de los conflictos posteriores.

4. 1956: Israel invade la península del Sinaí tras el cierre del Canal de Suez decretado por Egipto. Vence a Egipto pero Estados Unidos y la Unión Soviética intervienen y firma un acuerdo. El canal fue reabierto bajo el control de la ONU. Este sería el antecedente de la siguiente guerra.

5. 1967: Israel vence a Egipto, Siria, Jordania e Irak en la Guerra de los Seis Días. Ocupa los territorios de la Franja de Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán y península del Sinaí. La ONU emite una resolución para el retiro de Israel de los territorios ocupados y el reconocimiento de todos los estados de la zona. Al no especificar los territorios de los cuales tenía que retirarse Israel, surgen controversias. Para los palestinos eran los territorios ocupados durante el conflicto; para Israel la cantidad de territorio era algo a negociar en el futuro.

6. 1973: Estalla la guerra en la celebración judía del Yom Kipur. Israel es atacado de nuevo por una coalición árabe que intenta recuperar los territorios pero fallan. Tras acuerdos de paz, Israel devuelve el Sinaí a Egipto en 1979.

7. 1982: Israel invade el sur del Líbano durante su guerra civil para enfrentarse a la OLP presente en el conflicto. La guerra terminó en 1990 pero la presencia israelí continuo hasta el 2000. En este periodo surge Hezbolla, una de las organizaciones en contra de Israel apoyadas por Irán que cuenta con una de las fuerzas paramilitares más poderosas de Medio Oriente. Su amenaza es permanente.

8. 1987: Los palestinos se organizan en los territorios ocupados. Aparece la 1era “Intifada” (levantamiento popular contra Israel) en Gaza. Surge Hamás, grupo islamista que busca el exterminio de Israel. Cuenta con apoyo intermitente de Irán, Qatar, Siria y Turquía.

9. 1993: Israel y la OLP firman la paz en Oslo. Nace la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para administrar de manera limitada a Gaza y parte de la Cisjordania ocupada. Se acuerda la retirada de las tropas israelíes de Gaza y Cisjordania. La mayoría de palestinos consideraban los acuerdos como un instrumento de su rendición ya que tenían que reconocer el estado Israelí sin definir fronteras. El tratado no abordaba el fin de la ocupación, el derecho internacional humanitario, ni el desmantelamiento de asentamientos irregulares de Israel. También entre los Israelís había malestar, principalmente de colonos asentados en los territorios ocupados. El primer ministro Israelí Yitzhak Rabín fue asesinado en 1995 por un estudiante Judío de ultraderecha. En 1996 surge una oleada de ataques suicidas en Israel de Hamás y otras organizaciones. El proceso queda estancado.

10. 2004: En una iniciativa unilateral como acto de buena voluntad, Israel abandona la Franja de Gaza. El ejército retira a colonos judíos. También acaba con la vida de Ahmed Yassin, líder y fundador de Hamás. Ese mismo año muere por hemorragia cerebral Yasser Arafat -líder histórico de la OLP y la ANP- según fuentes oficiales.

11. 2006: En la Franja de Gaza hay desencanto por la gestión de la ANP. Se le acusa de no proteger intereses palestinos y corrupción. Hamás gana las elecciones parlamentarias al partido Fatah, integrante de la ANP. Hamás había tomado popularidad por los programas de bienestar social en Gaza y su resistencia a la ocupación Israelí. Al año de su victoria desintegra el gobierno y toma el control mediante la violencia. No vuelve a llamar a elecciones. Sus opositores son eliminados sistemáticamente.

12. Los dos territorios palestinos quedaron divididos geográfica y políticamente: en Cisjordania la Autoridad Palestina con Fatah, y en Gaza con Hamás que rechazó todos los acuerdos previos, se niega a reconocer la legitimidad de Israel y se opone a renunciar a la violencia.

13. 2007: Con Hamás al poder, Israel y Egipto imponen un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo en Gaza. Se justifica la medida como recurso de protección mediante el control de las fronteras. Se prohíbe a los palestinos entrar o salir de Gaza sin permiso especial e Israel controla el suministro de agua y electricidad en gran parte de la zona. Desde su asunción al poder, Hamás ha tenido diversos enfrentamientos con Israel y mantiene un ataque constante de misiles. Cada tanto Israel responde con la fuerza de su poderío militar. El costo ha sido muerte de civiles en ambos lados, mayoritariamente palestinos así como devastación del territorio Gazatí

JERUSALÉN

14. Jerusalén es otro de los puntos cruciales del conflicto. Es sagrada para judíos, musulmanes y cristianos. Para Israel es su capital eterna e indivisible y reclama su soberanía después de tomar la parte oriental en 1967. La ONU declaró nula la disposición. Cisjordania y Gaza la señalan como capital del estado palestino. Mientras se resuelve el conflicto la comunidad mundial ubican sus embajadas en Tel Aviv y en Ramalá (Cisjordania) capital administrativa de los territorios palestinos. En 2018, Donald Trump, reconoció unilateralmente a Jerusalén como capital de Israel y traslada la embajada. A nivel mundial fue interpretado como acto de provocación y un obstáculo más en el proceso de paz. Biden no revocó la decisión. Actualmente Jerusalén está bajo el control Israelí y no como disponía la resolución de la ONU de 1947, que era dejarla en manos de la comunidad internacional. Su estatus jurídico sigue sin aclararse.

CISJORDANIA

15. En Cisjordania sigue presente la ANPa que controla una parte del territorio. Otra parte el ejército Israelí y una tercera la controlan ambos. La zona sigue en disputa sin estatus resuelto. Ahí viven alrededor de 3 millones de palestinos y unos 500 mil judíos Israelíes que habitan los más de 140 asentamientos construidos durante los años de ocupación protegidos por el ejército Israelí. Los asentamientos son considerados ilegales por la convención de Ginebra que prohíbe que un país traspase su población a un territorio ocupado militarmente. Es una de las principales causas de tensión del conflicto. Israel refuta argumentando que antes de 1967, año de su ocupación, no había una soberanía clara. Asimismo reclama derechos históricos y religiosos. Se le acusa de un intento ilegal de Anexión del territorio Cisjordano.

GAZA

16. El conflicto entre Hamás e Israel, así como el bloqueo de sus vecinos, ha significado el deterioro drástico de las condiciones de vida en Gaza cuya población está conformada principalmente por mujeres, jóvenes y niños. Hace años atraviesa una crisis humanitaria, social y sanitaria. Más de dos terceras partes de la población dependen de la ayuda externa.

Gaza es la zona más densa del mundo. En 41 km de largo y 10 km de ancho viven 2.3 millones de personas. Human Rights Watch la compara con una “Prisión al aire libre”. Según B`Tselem, un grupo israelí de derechos humanos, los palestinos solo pueden salir en casos extremos de salud o mediante permisos especiales de trabajo limitados a 20 mil personas. Con la economía a punto del colapso, el 65% de la población es pobre, el 63% vive en inseguridad alimentaria y escasez crítica de agua. En 2021 la mitad de la población reportaba que comía dos veces al día. La mayoría de las casas solo tiene electricidad 3 horas al día según datos de la ONU.

Para combatir el bloqueo, Hamás ha construido una serie de túneles hacia Egipto. En ellos también transportan armas y cohetes que son lanzados sistemáticamente al territorio Israelí. Es acusado de usar a su población como escudos humanos de sus más de 400 km de túneles y lugares de lanzamiento ubicados en escuelas, hospitales y conjuntos habitaciones. También se le adjudica la intención de usar las muertes de sus niños como una estrategia para afectar la imagen de Israel ante la comunidad internacional. A pesar del importante apoyo económico que recibe Hamás de sus aliados, la población no cuenta con búnkeres ni ningún tipo de protección ante incursiones y bombardeos.

El Barómetro Árabe es una organización no partidista que desde 2006 levanta encuestas de opinión en Medio Oriente. En su último reporte sobre Gaza y Cisjordania, reveló que la mayoría de palestinos rechazan la gestión de Hamás como gobierno en contraste con un 29% que aún sigue confiando. El 72% señala a la corrupción como uno de los problemas que agrava su situación. También reporta que la mayoría no se siente identificada con la ideología de Hamás y no aprueban los ataques a Israel. El 54% cree en la solución de los dos estados y 3/4 partes de la población apoya una solución pacífica. Desde 2006, los gazatís no han tenido la oportunidad de elegir a sus gobernantes.

ISRAEL

17. En Israel habitan poco más de 9 millones de personas. El 20% son árabes israelíes. Con 75 años de historia es la economía 28 del mundo y segunda potencia tecnológica. Con limitados recursos naturales, logró prácticamente la autosuficiencia de producción de alimentos. Es líder mundial en la conservación del agua y la energía geotérmica.

La población vive bajo amenazas y ataques permanentes de Hamás, la Yihad Islámica Palestina, Hezbollah y otros grupos de resistencia con métodos terroristas apoyados por potencias árabes como Irán. El riesgo de la intervención de este último en el actual conflicto, es una escalada que dé lugar a una guerra regional. Paradójicamente, Irán es la segunda nación musulmana con más habitantes judíos después de Turquía, según datos del Ministerio de Relaciones Internacionales de Israel. Los Israelíes en su país no son el único blanco de atentados dejando una larga estela de víctimas inocentes. También la comunidad Judía en el mundo padece el terrorismo con oleadas de atentados en momentos álgidos del conflicto.

Israel recibe 3,800 mdd anuales de ayuda de Estados Unidos en asistencia de seguridad. Su ejército está entre los 20 más poderosos (Global Military Strength Ranking). Tiene uno de los sistemas más efectivos de defensa, “el Domo de Hierro” que intercepta los constantes misiles lanzados desde Gaza y la frontera del Líbano. La población tiene acceso a bunkers que los resguarda en momentos de ataques.

Su primer ministro y líder de la derecha, Benjamin Netanyahu tiene el record de más tiempo en el poder. Protagonista de escándalos por soborno y fraude, sus políticas son consideradas un factor de tensión en la zona. Antes de octubre, se cumplieron 40 semanas de protestas civiles por su iniciativa de reforma para restringir poderes de la corte suprema. Familiares de víctimas y rehenes de Hamás lo señalan como uno de los principales responsables del conflicto y la estigmatización del pueblo Israelí ante la comunidad internacional.

Según el Instituto de la Democracia Israelí, un 60% del electorado es de derecha. En 2018 el parlamento aprobó una controvertida “ley de estado-nación” que abolió el árabe como idioma oficial (dejando sólo el hebreo), y declaró el derecho a la autodeterminación nacional como “exclusivo del pueblo judío”. Para el gobierno, la ley no atenta contra derechos civiles. Los árabes Israelíes tienen representación en el parlamento pero se consideran víctimas de una discriminación sistémica según organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros. Su ley militar ha sido calificada como un recurso que vulnera los derechos humanos de la población palestina. Algunos activistas como la Judía Israelí Nurit Peled, han denunciado contenidos que fomentan prejuicios contra de la comunidad árabe en los libros de texto de los niños y jóvenes israelíes.

Por otra parte Israel es la única nación democrática de la zona que reconoce derechos a sus ciudadanas y a la comunidad LGBTQ+. Recibe a palestinos y otros ciudadanos árabes que huyen de países donde la homosexualidad se castiga con la muerte. También es refugio de otras minorías como los árabes cristianos. En Israel trabajan decenas de organizaciones de derechos humanos que junto a organizaciones palestinas, promueven la paz, luchan contra la discriminación, denuncian abusos y trabajan activamente para brindar ayuda principalmente en la Franja de Gaza.

A UN MES DEL CONFLICTO ACTUAL

18. En un hecho sin precedentes, el 7 de octubre cientos de miembros de Hamás entraron a Israel en el operativo “Inundación de Al-Aqsa” (nombre de la mezquita donde colonos judíos de extrema derecha cometieron actos de provocación). La intensión de Hamás fue matar, torturar y secuestrar niños, mujeres y hombres civiles. Tomaron 240 rehenes. Israel tardó en reaccionar. El enfrentamiento dejó 1,400 muertos. Hubo celebraciones de la masacre de simpatizantes de Hamás en algunos países árabes. En redes sociales se ven imágenes de la desalmada brutalidad del ataque contra inocentes, refrendando su carácter de terrorista.

Israel declaró un estado de guerra. A un mes de bombardeos el saldo es de 10 mil palestinos fallecidos según cifras del ministerio de salud en Gaza. El nivel de destrucción “no tiene precedentes” y la situación es “insoportable”, declaró la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. El 45% de su infraestructura urbana está destruida. Hay escases de insumos, los hospital están desbordados. El daño a la población de Gaza es incuantificable sobre a todo a los niños. En un comparativo entre guerras, en Ucrania a 1 año y 8 meses del conflicto han muerto 7,118 niños. A un mes de guerra en Gaza han muerto 4,104. Algunos aun agonizan bajo escombros. Mientras que en Ucrania 2 de cada 10 son menores, en Gaza son casi 5 de cada 10.

Israel justifica su reacción en el derecho a la legítima defensa. Asegura que los ataques van dirigidos a objetivos claves para acabar con Hamás y los acusa de usar a la población como escudo humano. El ejército Israelí advierte con anticipación para que la gente abandone la zona a bombardear. Sin embargo, la evacuación en esas condiciones conlleva consecuencias humanitarias devastadoras en el territorio con la mayor densidad de población del mundo. Por si fuera poco, no todos logran ser advertidos y los caminos están arrasados. La ONU ha descrito esas disposiciones como “imposible de cumplir”.

Egipto cerró sus fronteras para “impedir el éxodo masivo” de palestinos, algo que “Israel pretende conseguir con sus ataques” según el gobierno Egipcio. Antes del ataque el cierre era parcial. Solo se permite la entrada limitada de ayuda humanitaria controlada por Israel y la salida de algunos heridos de máxima gravedad y ciudadanos de otras naciones.

La comunidad internacional exige a Israel un alto al fuego o un cese temporal humanitario. Consideran que las acciones en Gaza constituyen una serie de crímenes y violaciones a las leyes humanitarias al no respeta el principio de proporcionalidad en su derecho a la legítima defensa. Es también acusado de infligir venganza colectiva contra la población de Gaza a través de devastadores bombardeos y el impedir que a la zona llegue suficiente combustible, electricidad, agua, alimentos, medicinas y el total de ayuda humanitaria.

Benjamin Netanyahu declaro que un alto al fuego representaría una victoria para Hamás. Sólo considerará un cese temporal bajo ciertas condiciones como la liberación de rehenes. Hamás ofreció devolverlos a cambio de prisioneros palestinos, oferta que fue rechaza. Dos rehenes estadounidenses han sido liberadas mientras las negociaciones continúan con intervención de otras naciones. Israel ha dejado claro que busca acabar definitivamente con la amenaza de Hamás. Instala corredores humanitarios durante algunas horas para la evacuación de ciudadanos hacia el sur.

Netanyahu anunció su intención de “tomar el control de la seguridad en Gaza de manera indefinida” al concluir la guerra. Estados Unidos manifestó su rechazo a que Israel ocupe Gaza pero agrego que será necesario un proceso de transición. La comunidad internacional se unió al rechazo afirmando que una paz sostenible es imposible con Israel ocupando Gaza, desplazando a sus habitantes y reduciendo su territorio. Las declaraciones de Netanyahu avivaron la sospecha y preocupación de un plan expansionista que incluye a Cisjordania donde se gesta una gran tensión.

La propuesta histórica de solución ha sido siempre el reconocimiento de los dos estados por ambas partes y su derecho a vivir en paz; devolver el territorio ocupado; delimitar claramente sus fronteras anteriores a 1967 (Cisjordania y la Franja de Gaza en su totalidad son esenciales para el establecimiento del estado Palestino); Jerusalén bajo control internacional; renunciar a la violencia y acabar con el bloqueo y control en la Franja de Gaza. Actualmente 136 países reconocen a Palestina como Estado. Israel y Estados Unidos aun no. Así mismo, algunas naciones árabes no reconocen a Israel.

AT