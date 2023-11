Operativo Badiraguato para AMLO

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador repite cada vez que puede que como ya eliminó al Estado Mayor Presidencial, ahora a él lo cuida el pueblo bueno, nos cuentan que, para su gira por Culiacán y Badiraguato, Sinaloa, del próximo martes 14 ya preparan todo un operativo de seguridad. En los pasillos de Palacio Nacional nos dicen que el gabinete de seguridad federal y el gobierno de Sinaloa, ya han iniciado un operativo especial para el mandatario, en el que participan los cuerpos especializados de la Secretaría de la Defensa, aunque ya no lleven la etiqueta de Estado Mayor. La Ayudantía acompaña, pero la seguridad queda en los que saben de eso. No es para menos, porque se trata de una visita más al municipio cuna de célebres capos del narcotráfico. Ante la seguridad del presidente, nos dicen, no se escatima en nada.

Segalmex acude a la FGR por los narcocostales

Luego de las bochornosas fotos que circularon de Hong Kong para el mundo con costales llenos de metanfetaminas con logo de Segalmex y de “Gobierno de México”, nos cuentan que la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz recibió denuncia de hechos contra quien resulte responsable por los hechos en los cuales “se vio comprometido el nombre, logotipo, siglas o acrónimo de Seguridad Alimentaria Mexicana”. El escrito fue recibido en la oficialía de partes de la FGR la tarde de ayer. Nos comentan que Segalmex dará seguimiento puntual a la denuncia para que se conozca el origen de los costales que fueron decomisados en Hong Kong. A ver si de paso dan seguimiento a los costales de billetes del multimillonario fraude que se llevó a cabo en esa dependencia, que también es investigado por la fiscalía general.

Dante “se sacrifica”

Nos comentan que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ha platicado a sus correligionarios que él ya no se ve como abanderado presidencial de su partido, pues mejor prefiere conducir el proceso interno para “ganarle a todos la Presidencia de la República”. Nos cuentan que, aunque no se descarta totalmente como aspirante presidencial y dice que el tiempo no le daría para buscar la reelección como senador, los emecistas consideran que podría estar en la lista de aspirantes plurinominales a la Cámara alta. Qué sacrificado don Dante: seis años más de dieta parlamentaria.

Huachicol texano, con vía libre por Matamoros

Nos cuentan que empresarios y gasolineros de Tamaulipas denunciaron ante senadores las irregularidades que observan en la Aduana de Matamoros desde la llegada del administrador Sergio Aurelio León Torres. En una reunión privada con legisladores de todos los partidos, los tamaulipecos se quejaron de que la nueva moda entre grupos criminales es comprar gasolina en Texas de forma legal y meterla ilegalmente por las aduanas mexicanas. Aseguraron frente a los senadores que se puede pasar por Matamoros “desde un elefante reumático hasta un tráiler con armas”, teniendo los contactos en el gobierno.