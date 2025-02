¿Qué se celebra HOY 24 de febrero en México? Conoce la historia

Cada 24 de febrero, México conmemora el Día de la Bandera, una fecha establecida para honrar a uno de los símbolos patrios más importantes del país. La bandera representa la historia, los valores y la identidad nacional de los mexicanos, siendo un emblema de unidad y soberanía.

La celebración fue oficialmente instaurada en 1937 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Desde entonces, cada año se llevan a cabo ceremonias en escuelas, plazas públicas e instituciones gubernamentales para rendir homenaje a este símbolo patrio. Durante los eventos, se realizan izamientos solemnes y se recuerda el significado de los colores y el escudo nacional.

Sin embargo, el diseño actual de la bandera mexicana fue adoptado el 16 de septiembre de 1968 y ratificado oficialmente en 1984. Sus colores tienen un significado histórico: el verde simboliza la esperanza, el blanco representa la unidad y la pureza, mientras que el rojo hace honor a la sangre derramada por los héroes de la Independencia. En el centro, el escudo nacional muestra un águila devorando una serpiente sobre un nopal, inspirado en la leyenda de la fundación de México-Tenochtitlán.

¿Por qué se celebra el 24 de febrero el Día de la Bandera?

La elección de esta fecha para conmemorar el Día de la Bandera no es casualidad. En esta fecha, pero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, documento que estableció las bases para la Independencia de México y definió los colores de la primera bandera nacional.

Desde entonces, este día se convirtió en una oportunidad para rendir homenaje a este símbolo patrio, reafirmando el compromiso de los mexicanos con su historia y soberanía.

¿Hoy es día festivo?

No, este lunes no es un día festivo oficial en México, por lo que no es un día de descanso obligatorio. Aunque se celebra el Día de la Bandera, esta conmemoración es de carácter cívico, lo que significa que se realizan ceremonias y eventos oficiales, principalmente en escuelas y plazas públicas, pero las actividades laborales y escolares continúan con normalidad.

Los días festivos oficiales en México están establecidos en la Ley Federal del Trabajo, y el 24 de febrero no está incluido en la lista de días de descanso obligatorio.