¿A qué se debe y qué hacer con la presencia de serpientes en el hogar?

En los veranos de 2022 y 2023, el municipio de La Paz experimentó un aumento significativo en los reportes de presencia de serpientes en diversas colonias y delegaciones de la capital del estado. ¿A qué se debe y qué hacer?

De acuerdo con los informes a cargo del Heroico Cuerpo de Bomberos Municipal, en los dos años se atendieron 8 casos de víboras resguardadas en conjuntos habitacionales, ejidos y rancherías.

Cada uno de los reptiles fue liberado en su hábitat natural tras ser retirados de los espacios familiares. Este fenómeno, según el director del Serpentario de La Paz, Víctor Velázquez, puede ser atribuido al aumento de clima que se ha observado en la región en los últimos años.

“Esta es la época en la que la serpiente sale de su bruma, lo que se llama en mamíferos hibernación. La serpiente sale de su bruma ahorita y va a estar reproduciéndose, está activa porque ya empieza su actividad tanto sexual como de alimentación, por lo tanto, ellas acostumbradas a pasar de un lugar a otro de repente se encuentran con que hay una colonia nueva ahí y es por eso que vemos como que ingresan las serpientes.”

El especialista dejó en claro que la temperatura y la falta de lluvias han generado condiciones propicias para que las serpientes busquen refugio en áreas urbanas. Estos reptiles son animales adaptados a diversos hábitats y en busca de alimento y protección, han encontrado en las colonias y delegaciones de La Paz un entorno adecuado para sobrevivir.

“Las serpientes se alimentan de ratas y ratones, y si tú vives en una colonia en condiciones sucias y que los botes de basura se estén desbordando, si la gente no sabe convivir limpiamente, entonces va a atraer las ratas, y con esto va a atraer también a las serpientes. Tú mantén limpia tu calle, tu colonia, evita lo mayor posible las ratas y la serpiente no ingresa a las colonias.”

El encargado de realizar recorridos didácticos en el Serpentario La Paz, explicó que la presencia de serpientes no necesariamente implica un peligro para la población. La mayoría de las especies de serpientes presentes en la comunidad son inofensivas y juegan un papel importante en el equilibrio ecológico del ecosistema. Por lo tanto, dio una de las recomendaciones más relevantes en caso del hallazgo de una serpiente en el hogar.

“Cualquier serpiente de donde tú estés que veas que no tiene un cascabel, eso ya te da una confianza de al menos de que no estás con un animal venenoso. Mantenerte dos metros de distancia de ella es suficiente, ella no te va a corretear, es mentira, tratan de escapar y si enfrente estás tú, van a pasar sobre ti. Y si tú corres, la serpiente sigue corriendo para escapar, no para seguirte. Agarras el celular, tomas la foto y mándala con nosotros, identificamos el ejemplar para saber qué especie está ahí y que importancia médica tiene, si hay que buscarla hasta encontrarla o si es una serpiente que va de paso.”

Posterior a la atención del llamado, los expertos atrapan a las serpientes con herramientas especiales para no herirlas, y las colocan en recipientes cerrados hasta alejarlas de las personas y llevarlas a zonas naturales donde son liberadas para que continúen con su proceso de coexistencia. Víctor Velázquez, agregó que los reportes por presencias de serpientes en La Paz deben ser abordados de manera responsable y consciente. La convivencia con la fauna silvestre es posible siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto de las personas como de los reptiles.

GCC