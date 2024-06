¿Qué pasó entre Porter y Juan Son? Aquí te explicamos

La banda de rock alternativo Porter y el cantante Juan Carlos Pereda, conocido como Juan Son, se han enfrascado recientemente en una pelea, lanzándose acusaciones mutuamente que van desde plagio y discriminación hasta falta de compromiso. Para entender el contexto, es importante mencionar que Juan Carlos fue el primer vocalista de la banda, pero abandonó el proyecto en 2013. Desde entonces, ha tenido roces con los demás integrantes.

La polémica surgió cuando el bajista Diego Rangel, “Bacter”, acusó a su excompañero de ser desobligado, afirmando que él nunca escribió una sola canción ni participó en la parte creativa musical debido a su desinterés, por lo que su salida no representó un problema para el grupo. Fernando de la Huerta, guitarrista de Porter, también comentó que primero trabajaban la música para que luego Juan solo grabara la voz.

Aunque este artículo es de 2015, el compositor decidió arremeter contra la banda poco más de ocho años después. Según él, siente que es su momento de romper el silencio y explicar su experiencia en Porter, ya que nunca habló claramente ni explicó por qué se salió del grupo.

En un video de poco más de nueve minutos, Juan Son desmintió los rumores y aseguró que él compuso todas las canciones y participó en la música, incluidas “Kiosko” y “Daphne”, además de que tiene registros para probarlo. También mencionó que registró el nombre de la banda a su nombre porque no confiaba en sus excolegas, aunque decidió dejarles el nombre cuando emprendieron una batalla legal. Además, atribuyó esto a una falta de creatividad por parte de los demás para crear un nuevo proyecto.

“Hay una entrevista de Porter donde dicen que yo nunca llegué con una canción, que ellos me las entregaban. Es falso. Ya me ha pasado varias veces que me minimizan, que me dicen que yo no hice nada. Para mí, Porter está muerto, es como si no existiera”, respondió Juan Son.