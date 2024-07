Quedan definidos los cuartos de final de la Copa América

Ya se jugaron los últimos dos partidos de la fase de grupos de la Copa América 2024, correspondientes al Grupo D.

Uno de los encuentros más esperados fue el Brasil vs. Colombia, que terminó en un empate 1-1 en la cancha del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

En un partido reñido y lleno de emoción, ambos equipos lucharon arduamente por la victoria.

El otro encuentro del grupo fue el Costa Rica vs. Paraguay, que culminó con un triunfo 2-1 para los ticos. A pesar de la victoria, el resultado no fue suficiente para que Costa Rica avanzara a la siguiente ronda del torneo.

Los goles costarricenses, celebrados con entusiasmo, no lograron revertir la situación desfavorable en la tabla de posiciones. Paraguay, por su parte, mostró un buen desempeño, pero no pudo evitar la derrota.

Con estos resultados, la fase de grupos de la Copa América 2024 llega a su fin, y los cruces para los cuartos de final ya están definidos.

¿Qué selecciones calificaron a los cuartos de final de la Copa América?

Para esta edición, que se realiza en los Estados Unidos, cuadros nacionales de la Concacaf fueron invitados, pero no todos pudieron pasar de ronda, por ejemplo, México y el de las Barras y las Estrellas, que eran contendientes a aparecer en la próxima fase y se tuvieron que despedir luego de tres partidos jugados.

De la Conmebol, los equipos que siguen con vida son:

• Argentina

• Ecuador

• Colombia

• Venezuela

• Uruguay

• Brasil

De la Concacaf, los únicos que se mantienen presentes son:

• Panamá

• Canadá

¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Copa América 2024?

Tras haberse disputado la fase de grupos, han quedado definidos los partidos que tendrá la ronda de cuartos de final del certamen que este año tomó como sede a los Estados Unidos.

Estos son los partidos:

• Argentina vs Ecuador / Jueves 4 de julio – 19:00 horas

• Venezuela vs Canadá / Viernes 5 de julio – 19:00 horas

• Colombia vs Panamá / Sábado 6 de julio – 16:00 horas

• Uruguay vs Brasil / Sábado 6 de julio – 19:00 horas

