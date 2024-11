Quejas por clausuras y revocación de permisos a negocios en La Paz

Recientemente, han surgido múltiples quejas en La Paz relacionadas con las clausuras de negocios y la revocación de permisos de establecimientos en la vía pública. Según el secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Abimael Ibarra Abundez, no ha existido una revocación de permisos, sino una cancelación o clausura de aquellos comercios que no cumplen con la normativa vigente.

Ibarra Abúnndez explicó que los permisos otorgados por el Ayuntamiento que están revisando corresponden a negocios semifijos y ambulantes. Los establecimientos semifijos son aquellos que, como los carritos de comida, instalan su puesto por un tiempo determinado y luego lo retiran. La normativa, que data de 1993, no contempla permisos para puestos fijos en la vía pública.

Sin embargo, algunos comerciantes, pese a contar con permisos para operar de manera semifija, han anclado sus puestos de forma permanente, realizando modificaciones estructurales como la colocación de pisos de cemento, columnas de acero y hasta paredes de bloques, lo cual está prohibido.

“No se quitó ningún permiso lo que se hizo fue que se les fue a clausurar porque si ellos sacaron un permiso para semifijo y están operando en un puesto fijo, que no lo retiran de la vía pública, entonces automáticamente se les va a clausurar. Por eso mismo ahorita aquí en esta oficina hemos atendido a 36 vecinos de la ciudad de La Paz, contribuyentes que tienen su puesto en la vía pública y que sí quieren regularizar. Lo que estamos haciendo es invitarlos a regularizarse”, explicó Abimael Abundez.

A pesar de las quejas de algunos comerciantes, el Ayuntamiento insiste en que la ley debe cumplirse para evitar una competencia desleal y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Ibarra Abundez también puntualizó que aquellos comerciantes que ya operan con múltiples puestos, que en muchos casos se asemejan a cadenas comerciales, deben formalizarse y alquilar locales establecidos, en lugar de operar en la vía pública.

“Hay quienes tienen hasta cuatro o cinco sucursales y hay cadenas comerciales en las banquetas que tampoco lo permite la ley. La ley me dice a mí que te puedo dar a ti un permiso para que tú hagas venta y comercio en la vía pública pero para ti y una sola ubicación porque se supone que tú no tienes capacidad económica para poder estar en un espacio establecido con las inversiones necesarias, por eso es que existe este apartado para la gente que no tiene una capacidad financiera”, señaló Ibarra Abundez.