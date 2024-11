Sheinbaum da más detalles sobre su llamada con Trump; de esto hablaron

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio más detalles sobre la llamada que sostuvo el pasado jueves 7 de noviembre con el virtual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para felicitarlo por su reciente triunfo en las elecciones.

Desarrollo con prosperidad compartida para el bien de todas y todos. https://t.co/rCG9pLLWTQ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 8, 2024

Durante la “mañanera del pueblo” de hoy viernes, la mandataria aseguró que en esta conversación que sostuvieron, el millonario americano planteó hablar sobre el tema de la migración, aunque no profundizó.

“En general, hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. Llegó un momento en que planteó el tema de la frontera, así nada más lo dijo, y yo le dije ‘sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar'”.

Sheinbaum destacó ante los reporteros que la llamada fue muy cordial entre ambos, e incluso el expresidente estadounidense también la felicitó por su reciente triunfo.

“Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto, él inició la conversación felicitándome por el triunfo por las elecciones, obviamente le devolví la felicitación, para eso era la llamada para felicitarle por el triunfo y fue una llamada muy cordial”, expresó.

Sobre la noticia que circuló que la había invitado a su próxima toma de protesta, Claudia aseguró que no es cierto, ya que ni siquiera las invitaciones están listas, no obstante, le recalcó que la vería pronto.

“De lo que salió, que me invitó a la toma de posesión y todo esto, me dijo, ‘see you soon’, o sea nos vemos pronto, y le dije ‘sí, nos vemos pronto'”, finalizó.