¿Quién sustituirá a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá?

El panorama político de Canadá se transforma tras la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro este lunes 6 de enero. Con este anuncio, se abre la competencia por el liderazgo del Partido Liberal, cuyo próximo dirigente asumirá también la responsabilidad de ser el nuevo jefe de gobierno.

Entérate: Es oficial: Justin Trudeau renuncia como primer ministro de Canadá

Mientras tanto, Trudeau continuará en el cargo hasta que el proceso interno concluya, con el Parlamento suspendido hasta el 24 de marzo del 2025.

La salida de Trudeau llega en un contexto de declive para su partido, que ha enfrentado descontento interno y bajas cifras en las encuestas. La dimisión de su viceprimera ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, el pasado diciembre, marcó un punto de quiebre al acusarlo de maniobras políticas costosas en un momento crítico para la economía.

I will always fight for this country, and do what I believe is in the best interest of Canadians. pic.twitter.com/AE2nSsx5Nu

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025