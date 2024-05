Rafa Nadal, eliminado de Roland Garros en primera ronda, en breve

Rafa Nadal no pudo tener el regreso que soñaba al teatro de sus sueños de Roland Garros y Alexander Zverev fue un obstáculo demasiado alto de superar en la primera ronda, este lunes en la posible despedida del español de su torneo más emblemático.

El partido de Nadal eclipsó en gran medida al resto de la jornada, incluidos los buenos inicios en la competición de grandes nombres como Iga Swiatek o Jannik Sinner, que empezaron con muy buenas sensaciones.

– Rafa vuelve a casa –

Swiatek, vigente doble campeona en París, incluso se vio relegada inusualmente a un papel de ‘telonera’ del gran concierto de la velada, ese Nadal-Zverev del que todo el mundo hablaba este lunes en Roland Garros.

La número uno mundial jugó su partido de primera ronda en la central de Roland Garros ante la francesa Leolia Jeanjean (143ª), a la que venció lógicamente 6-1 y 6-2, en el partido inmediatamente anterior al duelo entre el español y el alemán.

Ella misma, gran fan de Nadal, decidió quedarse como espectadora. Pero no solo ello, sino que otros grandes nombres del torneo como Novak Djokovic o Carlos Alcaraz, que no jugaban este lunes, tampoco quisieron perderse ese partido entre un Zverev en forma, cuarto del mundo y campeón recientemente en Roma, y un Nadal con casi 38 años y caído al 275º lugar del ranking tras apenas haber jugado este año.

El resultado, vistas las trayectorias recientes de cada uno, entró en lo previsible: 6-3, 7-6 (7/5) y 6-3, en un partido donde desde el principio quedó claro que la misión de Nadal iba a resultar imposible de cumplir, para desilusión de una hinchada rendida al ídolo español y que le despidió con una enorme ovación.

“No puedo decir seguro al 100% que no volveré a jugar aquí, pero sí puedo decir al 100% que he disfrutado cada vez que he jugado en esta pista y ante este público”, dijo Nadal en su intervención desde la pista después de perder.

– Los favoritos cumplen –

Más allá de ese posible adiós de Nadal y la clasificación de Zverev a segunda ronda, la jornada en Roland Garros no tuvo grandes sobresaltos y los principales nombres en liza sacaron adelante sus partidos.

“Estoy feliz por estar de vuelta. He hecho un gran partido, aspiro a llegar lo más lejos posible. Llego con mucha confianza”, afirmó Swiatek después de su victoria ante la local Jeanjean.

Otra de las cabezas de cartel del tenis femenino actual, la estadounidense Coco Gauff, apenas perdió dos juegos en su victoria en primera ronda ante la rusa Julia Avdeeva (208ª), por 6-1 y 6-1.

En el cuadro masculino se esperaba especialmente la reaparición del italiano Jannik Sinner (2º), campeón este año en el Abierto de Australia y Miami, pero víctima recientemente de una lesión de cadera que le impidió estar ante sus compatriotas en Roma.

Él mismo había dicho que llegaba corto de partidos y de ritmo competitivo a París, pero en la primera ronda no se notó, con un 6-3, 6-3 y 6-4 sobre el estadounidense Christopher Banks (43º).

El griego Stefanos Tsitsipas (9º), otro de los teóricos favoritos al título por su buen desempeño sobre tierra batida, no tenía un partido en principio fácil pero lo sacó adelante con mucha solvencia, ante el húngaro Marton Fucsovics (54º), por 7-6 (9/7), 6-4 y 6-1.