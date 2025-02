Pena de muerte a Rafael Caro Quintero es improcedente en Estados Unidos

Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, fue extraditado a Estados Unidos, junto con otras 28 personas, donde enfrentará cargos por narcotráfico, crimen organizado y el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena. A pesar de la gravedad de los cargos, el narcotraficante no podrá ser condenado a la pena de muerte debido al tratado de extradición entre México y Estados Unidos.

BOOM – Video just sent said to be Rafael Caro Quintero arriving in New York. pic.twitter.com/TQD99jQyE6

— Ioan Grillo (@ioangrillo) February 28, 2025