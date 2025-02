Caro Quintero pisa suelo estadounidense; imágenes del capo mexicano se viralizan

En una operación coordinada entre autoridades mexicanas y estadounidenses, Rafael Caro Quintero, figura clave en la historia del narcotráfico en México, fue extraditado a Estados Unidos la noche de este jueves 27 de febrero del 2025. La noticia, que rápidamente acaparó la atención mediática, se vio acompañada de la difusión de imágenes que capturaron el momento de la llegada del capo a suelo estadounidense.

El operativo, calificado como “inédito” por las autoridades mexicanas, involucró el traslado de un total de 29 narcotraficantes, entre los que se encontraban líderes de alto perfil de diferentes organizaciones criminales, como el cártel de Juárez, Los Rojos y el extinto cártel de los Beltrán Leyva.

BOOM – Video just sent said to be Rafael Caro Quintero arriving in New York. pic.twitter.com/TQD99jQyE6

