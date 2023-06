Le detectan rara enfermedad a mujer mordida por un mapache

Tras haber sido atacada por parte de un mapache, Peyton Swaggerty, esposa de Travis Swaggerty, recibió un diagnóstico de una extraña enfermedad que ha impactado gravemente en su calidad de vida.

Se dice que fue un mapache rabioso quien atentó contra Peyton hace más de un año, y durante este tiempo estuvo recibiendo varios tratamientos.

wanted to add to this and say regardless of how she’s feeling, she always makes sure she’s Mom first. every day she does everything in her power to make sure that Sutton has a great, fun day. she fights through everything she’s feeling to be the best mom she can be. https://t.co/zBxhRm4eUw pic.twitter.com/40f6Plg1qY

— Travis Swaggerty (@TSwaggerty_21) May 31, 2023