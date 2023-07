¿Rauw Alejandro y Camila Cabello están saliendo?

La noticia de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro ha dejado al mundo del entretenimiento sorprendido, buscando las razones detrás de la separación de la querida pareja, y aunque los rumores de infidelidad apuntaban a la modelo Valeria Duque, tanto el cantante puertorriqueño como la española negaron cualquier involucramiento de terceros en su relación.

Sin embargo, mientras los seguidores intentaban digerir la noticia, nuevas especulaciones señalaron un posible romance entre Rauw Alejandro y la famosa cantante Camila Cabello, pues fue Raúl de Molina, del popular programa de Univisión ‘El Gordo y La Flaca’, quien afirmó que tenía información de una fuente confiable que indicaba que Rauw y Camila habrían estado saliendo.

Los indicios de un acercamiento amoroso entre ambos artistas son evidentes para muchos fanáticos, pues Camila Cabello viajó a Puerto Rico el 20 de julio para asistir a los Premios Juventud, mientras que Rauw Alejandro también se encontraba en la isla pasando tiempo con su familia.

Cinco días después, el 25 de julio, ambos coincidieron en un partido del Inter Miami CF contra el Atlanta United del DRV PNK en Florida.

Además, los internautas han comenzado a compartir en redes sociales una recopilación de fotografías en las que se ve a Rauw Alejandro y a Camila Cabello compartiendo en diferentes momentos.

Estas imágenes han sido suficientes para alimentar las sospechas de un posible romance, ya que los dos artistas se muestran muy cercanos y se les ha visto disfrutando de fiestas, partidos de fútbol y otros lugares públicos juntos.

Another video of Camila at the release party for the album “Playa Saturno” by Rauw Alejandro in Puerto Rico. pic.twitter.com/bgJoXPg0py

— Camila Cabello Worldwide (@WWCamilaCabello) July 22, 2023