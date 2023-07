Níger: tras golpe de estado, Abdourahmane Tchiani se declara nuevo presidente

El general Abdourahmane Tchiani, quien hasta ahora dirigía la guardia presidencial, anunció en un discurso transmitido por la televisión estatal que fue nombrado como “presidente del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria”, la junta militar que derrocó al presidente Mohamed Bazoum en Níger.

Un grupo de soldados amotinados llevó a cabo un golpe de estado y proclamó a Tchiani como el nuevo jefe del Estado, tan solo horas después de que él solicitara el apoyo de la nación y de los socios internacionales. El general justificó el golpe al señalar la “degradación de la situación de seguridad” en el país debido a la violencia provocada por grupos yihadistas. Según él, el enfoque actual en materia de seguridad no había logrado asegurar el país, a pesar de los esfuerzos y sacrificios tanto del pueblo nigerino como del apoyo de sus aliados exteriores.

El portavoz de los golpistas, coronel Amadou Abdramane, anunció a través de la televisión estatal que se suspendía la Constitución y que Tchiani asumía el mando de la nación. La televisión estatal identificó a Tchiani como líder del grupo de soldados responsables del golpe.

Este golpe de estado ha generado preocupaciones sobre el futuro de la lucha de Níger contra los yihadistas y el posible aumento de la influencia de Rusia en África occidental. Varias facciones dentro de las fuerzas armadas parecen disputarse el control desde que los efectivos de la guardia presidencial detuvieron al presidente Mohamed Bazoum, quien había sido elegido hace dos años en la primera transferencia democrática de poder en la antigua colonia francesa.

A pesar de los esfuerzos del general Tchiani por mostrar una imagen de control, la situación aún es fluida. Una delegación de Nigeria, que tenía la intención de mediar, tuvo que partir poco después de su llegada, mientras que el presidente de Benin, designado como mediador por el bloque regional ECOWAS, aún no había llegado.

La comunidad internacional ha condenado el golpe de estado, incluyendo al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien instó a la liberación inmediata y sin condiciones previas del presidente Bazoum.

I strongly condemn the unconstitutional change of government in Niger, announced on 26 July.

President Bazoum has been detained & I’m concerned for his safety & well-being.

Those involved in this deplorable act must release him with immediate effect & without any precondition.

— António Guterres (@antonioguterres) July 27, 2023