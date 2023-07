Spider-Man 2 podría ser prohibido en Oriente Medio por contenido LGBTQ+

Según se ha dado a conocer, el videojuego Spider-Man 2 podría enfrentar una prohibición en Oriente Medio para PS5 debido a la inclusión de contenido LGBTQ+. Como resultado, muchos jugadores en la región no tienen la posibilidad de pre-comprar ni reservar el juego en PlayStation Store, que originalmente estaba previsto para ser lanzado el 20 de octubre.

Además, la fecha de estreno, la Edición Digital Deluxe y la clasificación de edad de Spider-Man 2 también han desaparecido de la tienda en línea, se han eliminado las horas de activación en PSN y las características del juego tampoco están disponibles en países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Kuwait.

La razón de la prohibición aún no se ha confirmado, pero se cree que el cameo de Felicia Hardy, conocida como “la Gata Negra”, un personaje bisexual en los cómics, podría ser uno de los motivos.

Es importante mencionar que esta situación no es única, ya que ha ocurrido previamente con otros juegos como The Last Of Us Parte 2 y Final Fantasy 16, desarrollados por Square Enix.

Insomniac Games, el desarrollador de Marvel’s Spider-Man 2, aún no ha emitido un comunicado sobre la prohibición. Por el momento, se desconoce si la empresa llegará a un acuerdo con algunos de los países o si eliminará el cameo de dicho personaje para aquellas regiones.