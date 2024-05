¡Aterrador! Tornado arrasa en minutos con edificio en Nebraska (VIDEOS)

Desde hace unos días, Estados Unidos se encuentra en alerta por tornados, y este martes, se hizo viral, como uno de estos fenómenos meteorológicos destruyó por completo un edificio en Nebraska.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de abril, cuando el condado de Waverly en Nebraska, fue víctima de un tornado categoría EF-3 y fue captado por una cámara de seguridad de un automóvil.

Pero no fue hasta hoy, cuando la población volvió a la calma, que la destrucción masiva del edificio se volvió viral.

Las imágenes muestran como en poco menos de un minuto, la gran bodega comercial quedó reducida a escombros.

Lo más impresionante, es que en la bodega estaba resguardando a 70 empleados y afortunadamente y pese las perdidas materiales, ellos solo resultaron con heridas leves.

Si bien, en este incidente no se reportaron perdidas humanas, los tornados que ha afectado diversos estados de Estados Unidos ya han cobrado la vida de una persona y los daños materiales asciende a millones.

First Light of Barnsdall, Oklahoma after last nights deadly #tornado #okwx

pic.twitter.com/i0xF1uYYhV

— Jordan Hall (@JordanHallWX) May 7, 2024