Reducción de jornada laboral a 40 horas; CROC anticipa aprobación en diciembre

Después de un largo análisis, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) confirmó que es posible que la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas sea discutida y analizada para su probable aprobación en las próximas semanas.

Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, señaló que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Unión asegura que esta reforma saldrá adelante, beneficiando a los trabajadores y considerándose como un posible “regalo de Navidad.”

“También hay opinión por parte de la presidenta de la república de que las 40 horas va y se cumpla por parte de los diputados. Escuchábamos al líder de la Jucopo, que seguramente eso va ser un regalo de navidad para las y los trabajadores de México. No me cabe duda de que esto va a salir. Si se va realizar, no sé cómo va salir, pero de que se va modificar, se va modificar”.