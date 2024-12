Reforma constitucional en protección animal: retos y avances en Los Cabos

En noviembre de este año, el Senado de la República aprobó un dictamen que reconoce a los animales como seres sintientes. Esta ley propone modificar artículos constitucionales para prohibir el maltrato animal e incluir en la educación escolar contenidos sobre el cuidado de estos seres. Baja California Sur ha manifestado su respaldo a este proyecto; sin embargo, asociaciones civiles consideran que aún falta mayor concientización al respecto.

Entérate: Baja California Sur se suma a la reforma contra el maltrato animal

En entrevista, Trinidad Arreola, representante de la asociación Luna Voz de Esperanza A.C., destacó que esta ley es fundamental para garantizar la protección de los animales. No obstante, subrayó la importancia de fomentar la sensibilización entre la población y de aplicar de manera estricta las sanciones correspondientes.

“Definitivamente, si hace falta la concientización en la gente de que no es correcto lo que hacen con los animales en el trato que les dan, un trato digno que desgraciadamente no se los dan por la situación que no los ven como seres sintientes, sino como simples objetos, esto hace que ellos no se empatice y mucha gente que no debería tener animales, desgraciadamente los tiene, pero tiene mucho que ver con la forma de ser de las personas, desde como los educaron, desde su corazón y su nobleza”, expresó Trinidad Arreola, representante de la Asociación Luna Voz de Esperanza AC.