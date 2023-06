Reforma de cambio de género en infantes divide opiniones en el Congreso de BCS

La Paz-. De acuerdo con las últimas declaraciones del Frente Nacional por la Familia en Baja California Sur, donde sostienen que el Congreso del Estado está legislando a favor de la pedofilia al permitir el cambio de género en las actas de nacimiento infantiles, diputados argumentan su punto de vista y dan a conocer la postura que tomarán al momento de votar.

María Luisa Ojeda González, diputada por Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que no se pueden tomar decisiones a la ligera, ya que es una acción irreversible que tomarán los ciudadanos al cambiar de género.

Agregó que se debe dar apertura a que especialistas de en su punto de vista, para que así, el Congreso del Estado dé un voto muy razonado y concientizado.

“Por supuesto que mi voto pues no es a favor de esta iniciativa porque no podemos irnos a favor de unirnos y activa que no está completamente socializada y que tiene mucho riesgo para nuestra niñez.”

Por otro lado, Luis Armando Díaz, Coordinador de la fracción del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado comentó que se está legislando por los derechos de las personas, y que se debe dar la mismas condiciones y oportunidades para los ciudadanos.

“No es un tema de pedofilia, es un tema de un derecho de las niñas, niños y adolescentes a una identidad de género y no se está planteando en un momento dado, por quienes son iniciadores de esta reforma en todo caso este ningún tipo de circunstancia, en este sentido es un tema, insisto, a un derecho asistido por los padres por estudios psicométricos, psicológicos y que además un tema que también a nivel federal ya está legislado entonces, difiero totalmente […] No podemos dejar de visibilizar que hay diversidad sexual no podemos dejar de visibilizar que hay comunidades indígenas, no podemos dejar de visibilizar que hay personas afromexicanas o afrodescendientes no podemos dejar de visibilizar que hay personas con discapacidad a las que también hay que garantizar su derecho político electoral, o sea, podemos o tenemos más bien que ubicarnos una realidad y ubicarse en el contexto, que hoy es nuestra sociedad una sociedad diversa.”