Reforzarán autoridades municipales seguridad durante el Carnaval La Paz 2024 “México Fantástico”

Durante la reunión de seguridad con motivo del Carnaval La Paz 2024 “México Fantástico”, la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, señaló que este año reforzarán las acciones y el número de elementos para salvaguardar la integridad física de las familias y de los asistentes durante los eventos que se llevarán a cabo del 8 al 13 de febrero a lo largo del malecón.

En esta ocasión, se contará con la presencia de 257 elementos de la policía municipal, 124 personas de las áreas de Protección Civil Municipal y Estatal, así como de atención prehospitalaria y 26 bomberos, además de los cuerpos de seguridad de la Marina, SEDENA y Guardia Nacional. Asimismo, la alcaldesa comentó que los días sábado, lunes y martes, reforzarán la protección, ya que se espera una mayor afluencia.

La finalidad de estas acciones es proteger a los adultos mayores, mujeres, niñas y niños, así como al resto de personas que irán a disfrutar del Carnaval. Quiroga Romero insistió en que se trata de una fiesta familiar en la que no se permitirán agresiones de ningún tipo y se busca evitar cualquier tipo de incidentes.

“Otra cosa muy importante será el respeto a las mujeres; el Instituto Municipal de las Mujeres está haciendo una campaña para que quienes vayan a disfrutar de las actividades y conciertos no se sientan acosadas, porque antes eran muy comunes las faltas de respeto, y haremos énfasis en que no se debe faltar el respeto a las mujeres ni situaciones de violencia. Ante un acto de esta índole, lo podrán reportar inmediatamente, y es muy importante que estén sensibilizados para no minimizar los hechos”, destacó.