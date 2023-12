¿Qué le pidieron a Santa? Estos son los regalos más pedidos los niños de La Paz

Con semanas de antelación, los niños de La Paz hicieron su carta a Santa Claus y en ellas pidieron juguetes, peluches, vestidos y videojuegos, en los que destacan personajes como Elsa, de Frozen, y Mario Bros. En un sondeo realizado por el equipo de Tribuna de México, algunos niños y sus padres compartieron cuáles fueron los deseos de los más pequeños.

Paola, una niña de 5 años, pidió un vestido de la princesa del hielo, ya que es una gran fan de las películas. Así lo confirmó su abuela Matilde.

“Yo le pedí a Santa una muñeca de Elsa con Anna y un vestido de ambas”, mencionó la pequeña.

“Ella pidió una muñeca de Elsa, un vestido de Elsa, zapatillas y todo de Elsa porque le gustan muchísimo. Este año se portó más o menos. Es bien tremenda”, comentó su abuela.

Por su parte, Alexis le pidió a Papá Noel varios peluches de Pokémon y una patineta para salir a pasear por las tardes.

“A mí me encanta Pokémon, así que le pedí varios peluches; también un patín del diablo […] Me porté muy bien este año. En la escuela me fue bien”, dijo.