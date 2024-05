Regidor de La Paz denuncia penalmente a funcionarios públicos

El decimotercero regidor del Ayuntamiento de La Paz, Santiago Osuna Talamantes, presentó una denuncia penal en contra de la Oficialía Mayor del cabildo paceño por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en La Paz. El presidente de la Comisión de Transparencia del cabildo paceño acudió al Centro de Justicia Penal para interponer demandas por los siguientes delitos:

Santiago Osuna también solicitará a autoridades penales una investigación por el caso de decenas de funcionarios públicos que supuestamente habrían pedido permiso sin goce de sueldo para participar en la campaña electoral 2024. Lo anterior, derivado de una observación que le hicieron al regidor para visibilizar el tema.

“Estamos hablando de alrededor de 40 y 50 trabajadores que supuestamente pidieron permiso porque la persona que se presentó con un servidor me trajo una serie de fotos y me dijo – a esta persona la he visto aquí, a este acá-. Voy a suponer que esos compañeros tienen permiso sin goce de sueldo, pero no me consta, no los puedo ni defender ni agredir, ni hablar de ellos. Busqué las instancias y no me contestaron, continuó con la siguiente instancia a ver si por este medio me contestan.”