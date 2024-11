Relanzan “Párale a la Violencia” tras crisis de violencia de género en BCS

Ante el aumento de casos de feminicidio y violencia familiar que se viven en Baja California Sur, el gobierno estatal anunció el relanzamiento de la cruzada “Párale a la Violencia” con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y protección.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó la colaboración entre los tres niveles de gobierno en esta estrategia y subrayó que, aunque se han logrado algunos avances, aún es necesario intensificar los esfuerzos para enfrentar el problema de manera integral.

“Creo que si entre todas y todos ustedes, los medios de comunicación; sumado al ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal se han unido a reforzar el trabajo de “Párale a la Violencia”.

Entonces creo que es tarea de todos y todas para que también podamos tener mejores resultados, yo no he negado el gran trabajo que se ha hecho, pero es necesario hacer más. Se ha hecho un gran esfuerzo, no hay que desmerecer; yo particularmente creo que podemos hacer más”.