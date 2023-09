Comienza la reparación de calles deterioradas con programa de bacheo en San José del Cabo

Con una inversión de 8 millones de pesos, arrancó el “Programa de bacheo” en San José del Cabo, el cual cubrirá las zonas A y B del municipio. Los trabajos iniciaron en la calle Villa Barcelona de la colonia Villas de Cortés y se llevarán a cabo en lo que resta del año y se prevé se extiendan al primer bimestre del 2024.

El alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, reconoció que existen demasiados baches por tapar, sin embargo, recalcó que muchos están desde administraciones pasadas y anunció que además se llevará a cabo un reencarpetado y retiro de arena de banquetas.

“Viene también el reencarpetado próximamente como lo prometimos en Miramar y antes de que concluya este ejercicio tenemos que a avanzar también en Villa de las Joyas en Cabo San Lucas. No se vale que haya tierra sobre el pavimento, iniciamos hace una semana el trabajo de limpieza de calles en todas las colonias y se tiene que ver el cambio, no tierra, ni arena sobre pavimento y no basura en las calles, ese es el compromiso que tenemos”, señaló el edil cabeño.