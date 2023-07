Es repatriada familia mexicana que murió en el Everest

Este viernes 28 de julio de 2023, los restos de la familia mexicana que perdió la vida en la India tras un fatal accidente de helicóptero fueron repatriados a México. Los cuerpos de los cinco mexicanos, junto con el piloto de origen nepalí, fueron cremados y depositados en urnas para su regreso a San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ciudad en la que la familia había establecido su hogar durante varios años.

📰 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 (𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞)

En relación al trágico accidente ocurrido en Nepal, seguimiento (regarding the tragic helicopter accident that occurred in Nepal, follow-up). pic.twitter.com/ZObzkD3gk3

— Embassy of Mexico in India 🇲🇽 (@EmbaMexInd) July 28, 2023