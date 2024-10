Reafiliación de pacientes provoca fila interminable en la clínica 40 del IMSS en La Paz

Decenas de derechohabientes de la clínica número 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estuvieron este 8 de octubre varias horas parados en fila para realizar el trámite de reafiliación y reubicación de pacientes que se está llevando a cabo en el centro médico ubicado en la colonia La Fuente de la ciudad de La Paz.

Este controvertido proceso generó una considerable aglomeración de personas que buscan regularizar su derecho al servicio médico ante la institución. Desde muy temprano por la mañana, decenas de pacientes se agruparon en la entrada de la clínica, muchos de ellos esperando pacientemente su turno para reafiliarse.

Esta situación ha suscitado malestar entre los usuarios, quienes reportaron que la espera se extendió por varias horas debido a que el personal administrativo no era el suficiente para atender tanta demanda.

Margarita Quiroga es una habitante de la zona del Pedregal del Cortés, quien desde que se anunció la reubicación de pacientes ha vivido un peregrinar de unidad médica en unidad médica para saber en cuál de ellos puede consultar. De ser atendida en la clínica 34 ahora tiene que cruzar media ciudad para poder llegar a la unidad 40 y programar sus citas mensuales. Para ella es un gasto mayúsculo poder trasladarse desde su hogar; además se expone a sufrir un accidente por afecciones en su vista.

“Yo vivo para el Pedregal, más arriba del panteón para allá, y yo no sabía porque no uso celular ni nada. Llegué al seguro a mi cita y me van diciendo que ya no hay gente y que me viniera para la clínica 34. Estuve desde las 8 hasta las 3 de la tarde yo solita, porque no veo bien. Ahí estuve hasta que me dieron un papelito y me dijeron –vas ahora a la clínica 40- y vine desde el 28 de septiembre para recoger mis medicinas y me duren hasta fin de mes y no las voy a tener porque a lo mejor no voy a alcanzar a arreglar todo, y no sé cómo va a estar.”

La jefa de familia se mostró inconforme y preocupada por la distancia tan larga que tiene que recorrer para obtener su medicamento y tomar sus consultas de seguimiento. No le parecieron los abruptos cambios que hicieron con los afiliados del IMSS que han estado migrando de clínica sin ser consultados primero.

“Para agarrar un pecero y para agarrar otro, agarro un Uber y cuesta hasta 200 o 300 el Uber, y digo –¿de dónde agarra uno para todo eso?- pero ¿y qué hacemos? Es como quien dice tenemos que hacerlo a fuerza, yo como digo si fuera una mujer que viera bien con sus ojos me subo a un pesero y me cuelgo, porque yo tengo 74 años, y para ver que llega un pesero o muchas veces se me pasan. Si hay mucho problema, no crean que no.”

Una joven que llevaba alrededor de 40 minutos haciendo fila para hacerle el favor a sus padres de afiliarse comentó que es una injusticia darles una reubicación a pacientes de la tercera edad. Sus familiares, quienes son adultos mayores, perdieron mucho tiempo en la clínica 34 para conocer si seguirían consultando en ese hospital, solo para que al final les dijeran que tenían que acudir necesariamente hasta la clínica 40 para volver a darse de alta.

“Bastante mal porque unos no tienen los medios para transporte y sí les está afectando. Nosotros somos de la colonia Pueblo Nuevo, nos tocaba en a 1 y si nos tomó mal porque siempre la distancia y todo eso, pero ojalá y los cambios sean para bien más que nada. Si veo inconformidad porque también la cuestión de la información, ayer estuvieron en la clínica 34 tres horas haciendo fila y les dijeron que no era ahí, que era en la 40, y siempre 3 horas parados en el sol si se me hace injusto la verdad.”

Guadalupe también alzó la voz quejándose del proceso de reafiliación. Según sus palabras, le negaron una cita médica porque no estaba afiliada en la nueva clínica, a pesar de que su consulta había estado programada con anterioridad. Detalles como estos, son los que han derivado en una molestia generalizada de pacientes del Seguro Social.

“Me dijeron que no iba a poder consultar porque no estoy afiliada, pero ayer vine y me dijeron que, si podía consultar sin poder afiliarme y ahorita ya me dijeron que no, la consulta la tenia de allá de la 34. Y pues ni modo, tiene que aceptar uno porque pues ya, no puede ganar uno.”

La Unidad Familia número 34 no es la excepción a este tipo de situaciones que están afectando directamente a los pacientes. Cientos de derechohabientes también hacen largas filas que se origina desde la entrada del hospital hasta extenderse a la vía pública para saber qué pasará con sus citas y consultas previas, además de confirmar en cuál de las clínicas les tocará agendar cita a partir de hoy.

Este discutido tema ha llevado a la comunidad a exigir mejoras en los trámites, con la intención de ahorrarles tiempo a los pacientes.

La larga espera no solo afecta a los afiliados, sino también a sus familiares, quienes deben acompañarlos durante el proceso.

Los ciudadanos propusieron la implementación de medidas para mejorar la atención al público. Los pacientes esperan que estas peticiones se traduzcan en acciones concretas que alivien la carga que enfrentan diariamente en busca del servicio médico adecuado.

