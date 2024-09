Rescatados 20 perritos en La Paz tras alerta vecinal en redes sociales

La mañana de este miércoles, en un operativo coordinado por el Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC), se rescataron alrededor de 20 perritos que se encontraban en condiciones precarias en una vivienda de La Paz. La acción fue realizada por orden del Juez Cívico, quien indicó el resguardo de los animales debido a la falta de cuidados.

El caso se volvió viral en redes sociales, gracias a la movilización de vecinos y personas solidarias que alertaron a las autoridades sobre la situación. De acuerdo con las declaraciones de los habitantes de la zona, desde febrero de este año se percataron del gran número de animales que había en la vivienda y las condiciones en las que vivían. La situación empeoró hace cerca de diez días, cuando la dueña abandonó por completo a los perros.

La coordinadora del CEMAC, Kenia Angulo, explicó que se tuvo la colaboración de rescatistas y un familiar de la persona que habitaba en el domicilio. Fue de esta manera que se logró resguardar a los perros, quienes mostraban signos de descuido.

“Las condiciones físicas no se ven tan deplorables como me imaginaba, la verdad, pero sí es hay un descuido definitivamente. Más que nada en cuestiones de piel y un poco de desnutrición. Faltaba mucha limpieza en el lugar. No son condiciones para nada óptimas para ningún ser vivo. Entonces por eso es que se hizo esto del retiro”, apuntó.