¿Rescatar a Pemex?… A ver si en otro sexenio

Nos cuentan que si 2024 no pinta nada bien para Pemex, porque los ingresos petroleros se reducirán en 24% con respecto al año pasado, en 2025 la cosa se pondrá peor. La Secretaría de Hacienda entregó ayer a la Cámara de Diputados los precriterios económicos para el año que viene y prevé que el precio de la mezcla mexicana de exportación baje de 71.3 dólares por barril en 2024 a 58.4 dólares por barril en 2025, lo que representa “menores ingresos petroleros en 98 mil millones de pesos”. Ante el inminente término del sexenio, nos hacen ver que no se logró el objetivo de “rescatar a Pemex”.

Recupera Morena una posición en el Senado

Entre el chapulineo y las licencias de los senadores para competir por algún puesto de elección popular, Morena, que ha tenido varias bajas en su bancada, recibió una buena noticia. Nos hacen ver que los más recientes movimientos para el arranque de campañas en varios estados de la República permitirán que la bancada guinda recupere un escaño, que había perdido cuando Lucy Meza renunció al partido para ser postulada como candidata de la alianza opositora a la gubernatura de Morelos. Doña Lucy ya tuvo que solicitar licencia como senadora, por lo que su suplente, Leticia Peña Ocampo, se incorporará a la Cámara Alta como parte del grupo parlamentario de Morena, que así tendrá 58 integrantes.

Reciben diputadas tour VIP por la Megafarmacia

Un grupo de diputadas federales de Morena acudió ayer a la Megafarmacia en Huehuetoca, Estado de México, supuestamente para “supervisar” el funcionamiento de esta obra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que la vicecoordinadora de los guindas en San Lázaro, Aleida Alavez, encabezó la comitiva y recorrió el almacén con chaleco y casco. Doña Aleida festejó en sus redes que pudo constatar la operación, que permite la entrega de medicamentos “¡sin intermediarios y sin corrupción!”. Nos hacen ver que la idea era que los pacientes obtuvieran sus medicamentos en las 48 horas posteriores a que los solicitaran en el call center, cosa que no se ha cumplido. ¿Será que para gozar de un sistema de salud como el de Dinamarca hay que ser legislador oficialista y echar porras?

AMLO incumple promesa de reunirse con padres de Ayotzinapa

El 7 de marzo, el presidente López Obrador prometió que en 20 días se reuniría con padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para presentarles nuevos avances de la investigación. La promesa la hizo un día después de que normalistas tiraron una de las puertas de Palacio Nacional. Pasó ya el 27 de marzo y no hubo tal reunión. ¿Será que no hay ningún avance que presentarles a los familiares de los jóvenes o que de plano no han funcionado los intentos desde Palacio Nacional de encontrar un punto de entendimiento? Por ahora, parecería que les van a aplicar la fórmula que usaron con las madres buscadoras y les dirán que a ver si los reciben después de las elecciones.

