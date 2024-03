Hoy, J-hope de BTS estrena documental “Hope on the Street”

Este jueves 28 de marzo, J-Hope, integrante de la banda de k-pop BTS, estrenará su documental “Hope on the Street”, y mañana, viernes 29, saldrá a la luz su disco “Hope on the street vol.1”.

Cabe destacar que BTS se encuentra en hiatus por su servicio militar, sin embargo, eso no ha impedido que estén cerca de Army, ya que dejaron proyectos y estrenos a publicarse durante su ausencia, tal es el caso del documental del rapero, cantante y productor Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope.

¿Dónde y a qué hora ver el documental ‘Hope On The Street’?

‘Hope On The Street’ es un documental tipo serie, en él, J-hope trasmite su pasión por el baile y lo hace mientras explora las calles de diferentes países, tales como Osaka, Seúl, París, Nueva York y Gwangju.

En él se retrata la convivencia del cantante con diversos artistas locales, además de perseverancia y espíritu inquebrantable del J-Hope.

El lanzamiento del primer capítulo se realizará a las 00:00 hora Corea del Sur, pero en México, El Salvador y Guatemala estará disponible hasta las dos de la tarde.

Para Perú, Colombia y Ecuador será a las tres de la tarde; Venezuela y Bolivia a las cinco y España hasta la media noche.

Esta podrá verse a través de la plataforma Prime Video y los capítulos serán lanzados del 28 de marzo al 11 de abril los días jueves y viernes.

En cuanto al álbum, que lleva por nombre “Hope on the street vol.1” y que tiene gran relación con el documental, este será lanzado el viernes 29 de marzo a la una de la tarde hora Corea del Sur.

Así que ya lo sabes, si eres Army, este fin de semana tendrás una gran dosis de J-Hope y solo te quede disfrutar.