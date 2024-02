J-Hope de BTS estrenará nuevo disco, colabora con Jungkook

BTS, pese a estar en hiatus por el servicio militar, continúa dando de que hablar y es que su empresa, Big Hit develó que J-Hope estrenará nuevo disco mismo que cuenta con la colaboración de Jungkook.

La empresa compartió que el nuevo álbum del rapero, J-Hope será lanzado el próximo 29 de marzo y llevará por nombre “Hope on the street vol.1”.

Este estará compuesto por seis canciones, entre ellas “I Wonder” la cual realizó en colaboración con el maknae de la agrupación, Jungkook.

Así mismo, Bi Hit compartió que el 27 de marzo, será lanzado el documental “Hope on the Street”, que no es más que el viaje de Jung Hoseok en su pasión por el baile.

“Únase a J-Hope mientras recuerda su viaje de baile escuchando Hope on the street vol.1 y viendo la serie Hope on the Street. Les pedimos su amoy y apoyo entusiasta para J-Hope y sus proyectos futuros”, compartió la empresa a través de un comunicado.

La serie estará disponible a través de Prime Video y está compuesta por seis episodios, los cuales están relacionados con las canciones del album. Las fechas de emisión son a partir del 27 de marzo al 11 de abril.

Las nuevas canciones de J-Hope

HYBE LABELS, la empresa matriz de Big Hit Music, fue la encargada de develar el nombre de las seis nuevas canciones del rapero de BTS, así como quien colabora en cada una de ellas.