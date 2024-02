Usher y Jungkook de BTS en promocional de Super Bowl

Jungkook de BTS vuelve a destacar en redes y es que su canción “Standing Next to You”, lanzada en 2023, volvió a tomar relevancia luego de que se hiciera un remix en el que participa USHER y este a su vez decidiera incluirla en un video promocional previo a su participación en el show en el Super Bowl.

Pese a estar inactivo por su servicio militar, Jungkook dejó preparado material que podrá disfrutar sus fans Army.

Eso incluye el MV de su canción “Standing Next to You” versión remix con USHER, que se lanzó solo dos días después de su ingreso al Ejército, así como él detrás de cámaras del mismo video que vio a la luz tan solo hace tres días.

Esto sin duda volvio locas de felicidad a las Army.

Pero como si fuera poco ya contar con una colaboración con USHER, el cantante estadounidense decidió incluir la canción de Jungkook en el video promocional del show más importante en el ámbito deportivo, en el Super Bowl.

USHER, en colaboración con Apple Music, preparó algo así como parodia de “Hangover” donde el cantante es buscado por nada más y nada menos que Ludacris, Lil Jon y Taraji P. Henson.

La canción al final de dicha parodia, y es bailada al final por el grandioso actor Wesley Snipes quien también participa en el video.

OMG!!! — “Standing Next to You (Usher Remix)” de #JUNGKOOK se reprodujo al final del tráiler del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music de Usher.pic.twitter.com/SVhSwYFK7r

— A⁷ ☁️ (@piedpiper_094) February 9, 2024