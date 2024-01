Miembros de BTS nominados a los ‘iHeartRadio Music Awards’ 2024

Aún y cuando se encuentra en hiatus por el servicio militar, el grupo de k-pop BTS continuando cosechando éxitos, pues tres de sus miembros tiene cinco nominaciones en los “2024 iHeartRadio Music Awards”, un evento que premia a lo mejor de la industria musical.

De acuerdo con la lista de nominaciones, los integrantes son Jungkook, quien está en la categoría de “artista de K-pop del año”; “canción del año” por su solo “Seven” donde participa Latto; “mejor video musical con 3D” realizado en colaboración con Jack Harlow y a “álbum debut favorito” por “Golden”.

Se le suma J-Hope, quien obtuvo la nominación en la categoría “favorito en pantalla” con J-Hope in the Box”, un documental sobre la creación de su albun en solitario “Jack in the Box”.

Finalmente, Kim Tae-hyung, conocido como V compite con Jungkook en la categoría de “álbum debut favorito” por “Layover”.

Sin duda, este es un buen aliciente para sus fans “Army”, en lo que esperan a que los miembros regresen del Ejército, sobre todo por qué junto con ATINY, fans de Ateez, fueron nominadas al “mejor club de fanes”.

Sin embargo, BTS no es el único grupo de K-pop que aparece en la lista de nominaciones, puesto que en los últimos años, la música asiática ha tomado fuerza en el occidente.

El grupo femenino (G)I-dle fue nominado al “mejor dúo o grupo del año” así como “al artista de K-pop del año” categoría en la que compite con Jungkook.

