Temporada de avistamiento de ballenas en Puerto Chale se encuentra en riesgo

Puerto Chale ha ganado popularidad en los últimos años por el avistamiento de ballena gris. Sin embargo, esta temporada podría verse afectada por diversos factores: el retraso en la entrega de permisos a los prestadores de servicios turísticos y el calentamiento del mar. Esto último podría afectar el número de ejemplares que llegan a las costas paceñas.

Karina Guevara, administradora de una empresa de tours, explicó que en la comunidad pesquera existen alrededor de 70 permisionarios, pero hasta el momento solo la mitad han recibido los banderines para iniciar con los paseos en lancha, lo que limita las actividades de los touroperadores. Enfatizó que esta no es la primera vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) entrega tarde las autorizaciones.

“Ha sido una problemática que año con año hemos estado batallando para que nos den los permisos. Este año más que todas las temporadas se ha batallado porque ya vamos casi a finales del mes de enero y todavía es hora de que no llegan en su gran mayoría los permisos que año con año han estado llegando, han estado autorizando, siendo que fuimos de los primeros en meter las solicitudes para los permisos de ballena gris y son permisos que han estado desde hace muchos años junto con las solicitudes, las bitácoras todo en tiempo y forma y aún así no nos han resuelto nada”.

En cuanto a cómo afectará el calentamiento del mar a la temporada de avistamiento, puntualizó que el fenómeno meteorológico denominado “El Niño Fuerte” disminuye la cantidad de ballenas grises en la región debido a que este aumenta la temperatura y cambia los patrones de circulación en todo el mundo, especialmente las corrientes marinas sobre el Pacífico.

“Creemos que no va a entrar la cantidad de los años anteriores, porque es un año ‘niño fuerte’, entonces es agua caliente. A ellos no les encanta tanto el agua caliente, las ballenas grises son más de agua fría de 19 grados a 23 o 22 grados pero para ser finales de enero y para la cantidad de ballenas creo yo que probablemente tengamos un buen número, no tan malo, tan drásticamente como se había previsto que iban a hacer muchísimos menos. Tal vez no sea tan escasa la visita de los ejemplares”.