Diputado electo del Partido Verde, Luis Carballo, pierde constancia por deuda alimentaria

En una decisión histórica, la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha revocado la constancia de mayoría a Luis Alberto Carballo Gutiérrez como diputado federal electo por el distrito 23 de Lerma bajo los colores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La medida se tomó tras confirmar que Carballo se encuentra inscrito en el padrón de deudores alimentarios morosos, una situación que lo hace inelegible para ocupar el cargo.

El fallo, unánimemente respaldado por los magistrados, establece que su suplente, José Luis Hernández Pérez, asumirá el puesto en la Cámara de Diputados. El magistrado ponente, David Avante, subrayó la relevancia de esta decisión, recordando que es la primera vez que se aplica la restricción para deudores alimentarios morosos por sentencia firme, basada en un precedente jurisprudencial reciente fijado por la Sala Superior del TEPJF.

Avante explicó que la Constitución, en su artículo 38, prohíbe que deudores alimentarios morosos sean registrados como candidatos. A pesar de que Carballo Gutiérrez afirmó haber regularizado sus obligaciones, su elegibilidad depende de la cancelación definitiva de su inscripción en el padrón de deudores morosos, algo que no se había concretado al momento de su postulación.

El proceso para determinar la deuda alimentaria no es incidental, sino que involucra un procedimiento exhaustivo para verificar las obligaciones incumplidas. La inscripción en el padrón refleja una deuda no solo de comida, sino también de vestido, educación, habitación y salud, elementos esenciales para una vida digna de los hijos. Salir del padrón requiere otro procedimiento formal, y no basta con cumplir las obligaciones justo antes de una postulación.

El caso de Carballo fue impugnado mediante los Juicios de Inconformidad (JI) 42 y 43 de este año, presentados por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Esta controversia resalta la importancia de la responsabilidad parental y la protección de los derechos de los menores en el contexto electoral.

En un giro adicional, hace unos días, Karina Castillo, exesposa de Luis Alberto Carballo, solicitó una audiencia con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora Delfina Gómez. Castillo busca asegurar que el fuero del pevemista no obstaculice las demandas de pensión alimenticia y violencia familiar que ha interpuesto contra él.

Esta solicitud refleja la preocupación de muchas familias por la efectiva aplicación de la justicia y la protección de los derechos de los menores y las víctimas de violencia familiar.