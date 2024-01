Retiran carnes de Costco y Sam’s Club por brote de salmonela en Estados Unidos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han retirado carnes y embutidos de las marcas Busseto y Fratelli Beretta de las tiendas Costco, HEB y Sam’s Club por una posible contaminación con salmonela.

Los productos especialmente afectados son:

Cabe mencionar que la CDC han recibido al menos 47 informes de casos de salmonela relacionados con estos productos, en 22 estados de la unión americana, de los cuales 10 han sido hospitalizados. Por este motivo, las autoridades estadounidenses han exhortado a la población que haya comprado estos productos en las tiendas antes mencionadas, a que se deshagan de ellos de manera inmediata. También deben lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos después de tocar o manipular los productos.

La empresa de cereales Quaker fue la que generó preocupación debido a la posibilidad de que un lote de sus productos estuviera contaminado, lo que resultó en la decisión de retirar dicho lote. Al principio, retiraron dichos artículos el 15 de diciembre, pero luego, el 12 de enero, tuvieron que ampliar la advertencia a 24 más.

Hasta el momento, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha recibido al menos 24 informes de personas que tuvieron problemas relacionados con esa mercancía retirada inicialmente.

SALMONELLA OUTBREAK: 47 people are sick in 22 states, with 10 hospitalized. Do not eat these two products. Throw them away. Investigators are looking for any additional products that may be contaminated: https://t.co/mb5JcpF8kg pic.twitter.com/jrot6KikDn

