Retiran terrenos municipales en Los Cabos a Fundación Teletón

Durante la décima sesión pública extraordinaria del Cabildo de Los Cabos, se aprobó retirar dos terrenos municipales previamente donados a la Fundación Teletón México A.C., debido al incumplimiento en el uso estipulado de los predios. La medida busca asegurar el uso adecuado del patrimonio público del municipio.

La propuesta fue presentada por la síndica municipal, Nélida Dolores de Martín Álfaro Rosas, y respaldada por los miembros del Cabildo, quienes acordaron revertir el acuerdo número 378, aprobado el 22 de agosto de 2024. Este acuerdo autorizaba la entrega de más de 57 mil metros cuadrados ubicados en el desarrollo Club Campestre San José.

Los terrenos habían sido asignados con el objetivo de construir un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), sin embargo, al no iniciarse ninguna obra ni cumplir con los plazos legales establecidos, el Ayuntamiento decidió proceder conforme al artículo 168 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur.

El artículo mencionado permite revocar una donación si no se cumple con el fin estipulado, si la persona moral beneficiada se disuelve o si no se respeta el plazo de ejecución. En este caso, la Fundación Teletón no inició los trabajos, lo que llevó a las autoridades a tomar la determinación de recuperar los predios.

Como parte de la resolución, se ordenó la cancelación de los trámites de subdivisión y fusión de los terrenos, así como su reincorporación al inventario municipal. Además, se instruyó notificar formalmente a la fundación y publicar el nuevo acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur.

La decisión fue aprobada de forma unánime por los regidores y síndica, quienes señalaron que el objetivo es proteger los bienes públicos y asegurar que estos se destinen al bienestar colectivo, de acuerdo con las prioridades actuales del municipio.

El tema fue turnado a las direcciones correspondientes para garantizar el seguimiento legal y administrativo del retiro de los terrenos municipales a Fundación Teletón, una medida que fortalece la rendición de cuentas en el ejercicio público.