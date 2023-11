Retraso en obra circuito Patos en SJC; debía acabar en octubre pero aún no arranca

En seguimiento a la denuncia externada por vecinos de la colonia Vista Hermosa, en la que indican que la pavimentación del Circuito Patos no se ha realizado, CPS Noticias y Tribuna de México solicitó información al respecto en la Plataforma Nacional de Transparencia, obteniendo datos sobre la licitación y presupuesto de esta obra.

De acuerdo con lo informado por parte de autoridades de la actual gestión municipal, se obtuvo el fallo a favor de la empresa Cabo Escala Construcciones S de R.L. de C.V. Esta empresa sería la encargada de llevar a cabo los trabajos de la pavimentación integral del Circuito Patos, para lo cual se aprobaron 20 millones 327 mil 990 pesos de recursos federales obtenidos del programa de acciones para el ejercicio fiscal 2023.

Dentro del contrato número DGOPYAH/LP/SJC/PAV/RF-024-23 de la licitación pública nacional con número LO-62-003-803008997, se detalla que esta obra tendría un plazo de ejecución de 120 días naturales, en donde la fecha estimada de inicio de las obras de esta licitación seria a partir del día 3 de julio de 2023 y finalizaría a más tardar el día 30 de octubre de 2023.

No obstante, y de acuerdo con la versión de los vecinos, durante este lapso no se ha logrado tener ningún avance con relación a la obra. En una entrevista realizada a uno de los vecinos afectados de esta zona se pudo notar el descontento y la exigencia para que autoridades realicen la pavimentación de este circuito, pues de acuerdo con él en ningún momento se ha visto el interés por las autoridades para el inicio de la obra.

“El recurso federal está aquí y está la prueba que se tiene que dar el anticipo del 30% para que la compañía inició la obra misma que tenía que haber empezado el 7 de julio del 2023, tuvo que haberse terminado en 3 meses, o sea el mes pasado, pero aún no se inicia con los trabajos. Supuestamente, el señor Palacios Valadez indicó que hubo un desvío de recursos, motivo por el cual tuvieron que despedir a las personas que estaban en tesorería e ingresos, hubo una transición, pero todavía no hay respuesta, la obra no ha iniciado ni siquiera, nosotros tenemos una demanda ciudadana que ya es de años, por lo que pedimos que las autoridades correspondientes nos ayuden por favor”.

De acuerdo con los términos de condición, el contrato expedido por parte del ayuntamiento de Los Cabos para la empresa Cabo Escala Construcciones S de R.L. de C.V., señala que en caso de que el contratista incurra en algunas de las siguientes causas, este mismo será acreedor a la rescisión administrativa del contrato, entre estas causas se encuentran él:

-Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

-Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE”.

-Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato y sus anexos o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por el residente.

-Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de trabajadores o equipo, y que a juicio de “la contratante”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en el contrato.

Hasta hoy se desconoce cuándo dará inicio la obra, tanto, por las autoridades municipales como por la empresa ganadora de la licitación pública. Será en próximos días cuando las autoridades correspondientes brinden más información sobre esta obra.

De acuerdo con declaraciones recientes del alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, la pavimentación del Circuito Patos es uno de sus compromisos realizados al inicio de su administración, sin embargo, no indicó, una fecha para la conclusión de esta obra, señalando que no pude dar una fecha de término a algo que es posible que no cumpla.

