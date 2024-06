Falta de promoción turística pone en riesgo la competitividad de destinos mexicanos

Desde la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), los destinos turísticos del país han tenido dificultades para mantenerse visibles a nivel internacional debido a la falta de recursos para promoción.

CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos preguntaron al Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac si México necesita un organismo público para la promoción turística. Francisco de la Madrid Flores, director de Cicotur, respondió que, aunque no puede asegurar si es absolutamente necesario, sí considera deseable contar con un consejo de promoción. Esto permitiría atraer más turistas y fomentar la prosperidad económica tanto para la sociedad como para el gobierno.

"¿Necesitamos Consejo de Promoción Turística de México? No sé, es deseable; pero podrá no ser indispensable. No podemos prescindir de una agencia pública que invierta en promoción turística, eso es lo que no podemos permitir. De cara a una nueva administración, y que identifique que el turismo es para cumplir este propósito de la prosperidad compartida, deberían recuperar la promoción".