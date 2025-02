Roban cruz de una tumba en Comondú; ahora el lugar es paso de vehículos

Una mujer denunció que desapareció la tumba de su padre en el panteón 4 de Marzo de Comondú, aparentemente tras ser aplastada por vehículos que circularon por el lugar.

Entérate: Vecinos golpean a presunto intruso; queda inconsciente en un techo en Perlas del Golfo

En su publicación en redes, compartió imágenes del área donde se encontraba la sepultura, mostrando las marcas de llantas sobre la tierra removida. Explicó que, aunque la tumba no tenía lápida, sí contaba con una cruz de fierro que ahora ya no está.

“Vengo y me llevo la sorpresa de que no está su tumba (…). Siento un coraje al ver esto porque no se vale, aunque su tumba no tenía una lápida, no quería decir que podían pasarle por encima”, expresó la afectada.