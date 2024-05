Roberto Jiménez compromete mejores servicios y seguridad ante empresarios de Los Cabos

El Consejo Coordinador de Los Cabos se reunió con el último aspirante a la alcaldía, el candidato Roberto Jiménez Moreno, por el partido Movimiento Ciudadano. Al igual que en las otras reuniones, los empresarios escucharon y analizaron el proyecto de Jiménez; además de signar el documento “Vamos por 10 y Más” el cual busca que los candidatos en caso de ser electos se comprometan a cumplir cada uno de los compromisos.

Agua potable, servicios públicos y seguridad fueron los principales temas que abordó el candidato de Movimiento ciudadano, quien planteó la necesidad urgente que tiene la ciudad de mejorar cada uno de estos servicios, buscando darle una nueva cara a este destino turístico.

La seguridad es uno de los puntos principales que se buscan afrontar, según Jiménez se han estado detectando ciertos índices de inseguridad, ante esta situación mencionó que no se debe dejar pasar por alto este tema y buscar mejorar la seguridad de la ciudad.

“El tema de seguridad, no puede existir desarrollo en una sociedad si no existe seguridad. No debemos de descuidar lo que tenemos ahorita y lo que nos ha costado trabajo mantener. No solo mantenerlo, sino también mejorarlo. Ya se están dando ciertos índices y quejas que no debemos dejar pasar por alto por muy mínimas que sean”.