Rosa Icela Rodríguez será la próxima secretaría de Gobernación, revela Sheinbaum

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, reveló que Rosa Icela Rodríguez, actual titular de la Secretaría de Seguridad, será la próxima titular de la Secretaría de Gobernación.

Por tercer jueves consecutivo, Sheinbaum reveló una nueva tanda de los personajes que estarán en su gabinete por los próximos seis años, y que comenzarán a trabajar el 1 de octubre.

Destacando su amplio currículum, destacó que Rodríguez fue la primera mujer en encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y ahora seguirá en el gobierno federal, pero como segunda al mando.

Rosa Icela aseguró que es un privilegio caminar al lado de Sheibaum, que será la primera mujer presidenta de México, y por lo tanto, marcará un hito en la historia del país.

Aseguró que trabajará con todos los ciudadanos, para seguir con el famoso “segundo piso de la transformación” y en beneficio de todos los mexicanos y mexicanas.

“Siempre habrá coordinación y diálogo bajo las directrices que se marquen desde la Presidencia. Actuaremos con respeto y civilidad para dar soluciones a las exigencias de la sociedad (…) tengo claro que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se deben cumplir, le daremos valor a la palabra de mujer. Me conduciré con honestidad y seguiremos haciendo nuestro el lema de ‘No mentir, no robar y no traicionar al pueblo’, aprendimos del mejor”, señaló.