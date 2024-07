Russell descalificado del GP de Bélgica; Lewis Hamilton asume su triunfo número 105

En una decisión impactante que reconfigura los resultados del Gran Premio de Bélgica, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha descalificado a George Russell tras confirmar que su monoplaza no cumplía con el peso mínimo reglamentario.

Esta resolución eleva a Lewis Hamilton a la posición de ganador, marcando su triunfo número 105 en su ilustre carrera.

El resultado de la carrera, que inicialmente había visto a Russell cruzar la línea de meta en primer lugar, fue puesto en duda tras un exhaustivo proceso de revisión técnica. La FIA descubrió que el vehículo de Russell estaba 1,5 kg por debajo del peso mínimo requerido después de una revisión post-carrera.

El informe detalló que, aunque el coche había sido pesado con el combustible completo, una vez vaciado, el monoplaza no cumplió con las especificaciones necesarias, resultando en la descalificación del piloto británico.

Unfortunately George has been disqualified for his car being below the minimum required weight. Here’s Toto’s reaction. pic.twitter.com/a3qJLyrwr8

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 28, 2024