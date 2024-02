Derrota para Salinas Pliego: Gobierno de la 4T declara área protegida campo de golf en Oaxaca

El gobierno de la 4T, encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propinó un “golpe bajo” al empresario Ricardo Salinas Pliego, al declarar área natural protegida la zona donde operaba un campo de golf, en el municipio de Huatulco, Oaxaca.

Este lunes 26 de febrero, la decisión se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establece que el sitio Tangolunda se convertirá en un parque nacional que priorizará la conservación de los ecosistemas y el turismo de bajo impacto ambiental.

“Se declara área natural protegida, con la categoría de parque nacional, el sitio Tangolunda que, de acuerdo con el Marco Geoestadístico, versión 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ubica en el municipio de Santa María Huatulco, estado de Oaxaca, y que abarca la superficie de 110-32-95.37 hectáreas (ciento diez hectáreas, treinta y dos áreas, noventa y cinco punto treinta y siete centiáreas), conformada por un polígono general que corresponde a la zona de amortiguamiento.

Debido a lo anterior, ahora en el lugar quedará prohibido realizar actividades de golf, de pesca, acuacultura, agrícolas, ganaderas, obras privadas, entre otras, que vayan en contra de la preservación de las áreas naturales.

Salinas Pliego contesta a AMLO: “Deberían hacer una consulta en Huatulco”

Luego de darse a conocer la noticia sobre la nueva área natural protegida en Huatulco, que afecta directamente a Salinas Pliego, con quien dicho sea de paso, AMLO ha tenido varios encontronazos, el empresario contestó en sus redes sociales.

Mi estimada @lumendoz, por mi que lo declaren zona restringida, pedazo de la luna, área de desastre, plataforma de aterrizaje de ovnis, etc… que lo declaren como ellos quieran, me da igual 😌. Por lo pronto vamos a descansar en paz. Ahhh y aprovecho para invitarlos al @FDIdeas… https://t.co/BogyxWXxT7 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 27, 2024

“Por mí que lo declaren zona restringida, pedazo de la luna, área de desastre, plataforma de aterrizaje de ovnis, etc. que lo declaren como ellos quieran, me da igual (…) deberían hacer una consulta en Huatulco para ver si el pueblo está de acuerdo en quedarse sin el campo ¿o aquí no aplica escuchar al pueblo?”, señaló en su mensaje.