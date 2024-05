Salud, Medio Ambiente y Seguridad: propuestas de Susana Zatarain

A 12 días de las votaciones del proceso electoral 2024, la candidata al senado de la república por la coalición “Fuerza y Corazón x México”, Susana Zatarain, presentó la agenda legislativa que llevará a la cámara alta en caso de ser elegida legisladora federal.

Entre los puntos destacados por Zatarain se encuentra la promoción del regreso del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Para la aspirante al senado, es importante que destinos turísticos como Los Cabos cuenten con recursos suficientes para atraer más turismo, lo cual generaría una mayor derrama económica.

“Vamos a trabajar en la recuperación del Consejo de Promoción Turística de México o el recurso para promoción de Los Cabos. Hace poco me tocó escuchar al gobernador decir que Los Cabos no necesita promoción, si eso se lo puede decir a las aerolíneas internacionales que traen a los miles de turistas que dejan una gran derrama económica. Una de las condicionantes para que lleguen más vuelos o que se mantengan los que están, es invirtiendo en la promoción turística; no es casualidad que vengan los vuelos llenos. Tenemos que promover la riqueza natural, el gran servicio en Los Cabos, para eso necesitamos recurso, no todo se lo tenemos que dejar a la iniciativa privada”.