María Fernanda Martínez salva a su hijo antes del ataque de tiburón en Melaque

La muerte de María Fernanda Martínez Jiménez a causa de un ataque de tiburón en la playa de Melaque, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco, ha causado un gran impacto en la comunidad como en redes, sobre todo porque antes de ser arrastrada por el animal, logró poner a salvo a su pequeño de tan solo 5 años.

De acuerdo con declaraciones de los presentes, la joven mujer, de 26 años, se encontraba disfrutando de la playa con su pequeño y en cuando se dio cuenta de la presencia del animal, subió al niño a un inflable, momentos después ocurrió el ataque.

El tiburón tomó a María de una pierna y la sumergió, todo ocurrió a tan solo 20 metros de la orilla.

Todo parece indicar que tras perder su extremidad, el cuerpo de María empezó a flotar y pese a que fue recuperado y llevado hasta la orilla, esta ya no contaba con signos vitales.

Del pequeño no se sabe mucho más, no obstante, el fallecimiento de la joven madre fue confirmado por personal de Protección Civil y Bomberos Cihuatlán, en cuanto a las causas de la muerte, no se ha determinado si fue por el ataque de tiburón, de un cocodrilo o una embarcación la que cercenó su pierna.

De ahí que informarán sobre la necesidad de esperar los resultados de los peritajes para determinar con certeza las circunstancias de este trágico suceso.

De momento y a modo de prevención, toda la franja costera de Cihuatlán está cerrada al público.